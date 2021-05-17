Алихан Смаилов перечислил меры, направленные на снижение налоговой нагрузки на бизнес

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов перечислил меры, направленные на снижение налоговой нагрузки на предпринимателей во время пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Относительно вопроса отмены штрафов и пени отмечаю, что на сегодняшний день проводится работа, направленная на гуманизацию и снижение репрессивности статей Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. В рамках проводимой работы принимаются меры по смягчению ответственности по административным правонарушениям в области налоговых и таможенных правонарушений, введены взыскания в виде «предупреждения», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что также предусмотрен упрощенный порядок уплаты штрафа по нарушениям, рассматриваемым органами государственных доходов, что, в свою очередь, предусматривает возможность лицу, признавшему факт совершения правонарушения, уплатить административный штраф в сумме пятьдесят процентов от размера санкции в течение десяти суток после получения уведомления и (или) извещения о явке в орган государственных доходов.

«При этом с 2020 года действует норма, предусматривающая, что все изменения в Налоговый кодекс в части установления нового налога и (или) платежа в бюджет, повышения ставки, изменения объекта налогообложения и (или) налоговой базы, увеличения категорий налогоплательщиков (налоговых агентов), отмены или уменьшения вычета или льготы по уплате налогов и платежей в бюджет, должны быть приняты не позднее 1 июля и вступать в силу не ранее 1 января следующего года. То есть у налогоплательщиков при необходимости есть полгода для ознакомления и настройки своих информационных систем», - отметил зампремьера.

«Дополнительно отмечаю, что Правительством проведена работа по обеспечению государственного субсидирования процентных ставок до 6% годовых по действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики в период с 16 марта 2020 года до 15 марта 2021 года (12 месяцев)», - заключил А. Смаилов.