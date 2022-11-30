Алихан Смаилов озвучил требования к руководству АО «АрселорМиттал Темиртау»

30 Ноября 2022, 19:01

АСТАНА, КАЗИНФОРМ – В среду, 30 ноября, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В ходе встречи Алихан Смаилов потребовал обеспечить стабильность работы комбината, занятости работников и безопасности их труда. Он подчеркнул, что нельзя снижать объемы производства и терять рынки сбыта казахстанской продукции.

В свою очередь Виджай Гоял заявил о готовности выполнить все озвученные требования.

Переговоры по дальнейшей деятельности предприятия будут продолжены в ближайшее время.

Фото: primeminister.kz