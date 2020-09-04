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Алихан Смаилов озвучил прогнозы по росту ВВП в следующем году

4 Сентября 2020 11:20
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Алихан Смаилов озвучил прогнозы по росту ВВП в следующем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приоритетные отрасли экономики обозначил первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом Правительство планирует превратить в постоянные источники дохода все сферы нашей экономики. Однако среди них большой потенциал имеют: производственная сфера, сельское хозяйство, транспортная сфера и туризм. Поэтому им отдается приоритет», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер также озвучил прогнозы по росту экономики на следующий год.

«Правительством реализуется комплексный план по восстановлению экономики. Вместе с тем, по поручению Главы государства, для населения и бизнеса предусмотрены дополнительные меры поддержки. Мы думаем, в следующем году ВВП вырастет как минимум на 2,8%, а в средней перспективе мы должны довести рост экономики до 5%», - заявил Алихан Смаилов.


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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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