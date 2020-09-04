Алихан Смаилов озвучил прогнозы по росту ВВП в следующем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приоритетные отрасли экономики обозначил первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом Правительство планирует превратить в постоянные источники дохода все сферы нашей экономики. Однако среди них большой потенциал имеют: производственная сфера, сельское хозяйство, транспортная сфера и туризм. Поэтому им отдается приоритет», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер также озвучил прогнозы по росту экономики на следующий год.

«Правительством реализуется комплексный план по восстановлению экономики. Вместе с тем, по поручению Главы государства, для населения и бизнеса предусмотрены дополнительные меры поддержки. Мы думаем, в следующем году ВВП вырастет как минимум на 2,8%, а в средней перспективе мы должны довести рост экономики до 5%», - заявил Алихан Смаилов.