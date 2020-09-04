Алихан Смаилов озвучил прогнозы по росту ВВП в следующем году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приоритетные отрасли экономики обозначил первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целом Правительство планирует превратить в постоянные источники дохода все сферы нашей экономики. Однако среди них большой потенциал имеют: производственная сфера, сельское хозяйство, транспортная сфера и туризм. Поэтому им отдается приоритет», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов.
Спикер также озвучил прогнозы по росту экономики на следующий год.
«Правительством реализуется комплексный план по восстановлению экономики. Вместе с тем, по поручению Главы государства, для населения и бизнеса предусмотрены дополнительные меры поддержки. Мы думаем, в следующем году ВВП вырастет как минимум на 2,8%, а в средней перспективе мы должны довести рост экономики до 5%», - заявил Алихан Смаилов.
- Как бизнесу приостановить плату за аренду недвижимости
- Какие налоги будут сокращены в Казахстане
- 1,6 трлн тенге предусмотрено на реализацию поручений Президента в 2021 году
- Сколько доходов от нефти потерял Казахстан из-за пандемии
- Как будет создаваться Агентство по стратегическому планированию и реформам
- Послание Президента: будут выработаны предложения по выборам сельских акимов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана