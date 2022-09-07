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Алихан Смаилов обсудил вопросы промышленной безопасности с Лакшми Митталом

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
7 Сентября 2022, 14:38
Алихан Смаилов обсудил вопросы промышленной безопасности с Лакшми Митталом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с исполнительным председателем правления компании «АрселорМиттал» Лакшми Митталом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Стороны обсудили планы компании по модернизации производства и повышению безопасности труда, вопросы поставок выпускаемой продукции на внутренний рынок и в соседние страны, а также перспективы перехода на более высокие уровни передела металлической продукции.

Лакшми Миттал сообщил, что компания в ближайшие годы планирует вложить значительные средства в модернизацию сталелитейного и горнорудных активов. При этом большое внимание также планируется уделить вопросам обучения сотрудников и обеспечения их безопасности.

Премьер-Министр заострил внимание на необходимости сохранять существующие темпы производства, расширять номенклатуру выпускаемой продукции и более тесно работать с руководством Министерства индустрии и инфраструктурного развития по решению возникающих вопросов.

«Промышленная безопасность – это очень важный вопрос, которому нужно уделять самое пристальное внимание. В этой связи мы приветствуем инвестиционные планы компании по развитию производства и специализированному обучению сотрудников», — отметил Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК   Промышленность   Экономика   Безопасность   Алихан Смаилов   Инвестиции  
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