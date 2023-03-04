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Алихан Смаилов обозначил приоритеты деятельности Назарбаев Университета

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Марта 2023, 16:28
Алихан Смаилов обозначил приоритеты деятельности Назарбаев Университета Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Попечительского совета АОО «Назарбаев Университет», на котором рассмотрены итоги деятельности организации за прошлый год и планы на предстоящий период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Было отмечено, что университет продолжает расширять научную деятельность, в частности, за последние несколько лет количество научно-исследовательских проектов увеличилось со 146 до 366. Параллельно с этим вуз ведет работу по передаче своего опыта другим высшим учебным заведениям республики через тематические конференции и программы профессионального развития.

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Еще одним масштабным проектом является участие Школы медицины Назарбаев Университета в развитии фармацевтического кластера Астаны, который реализуется в рамках поручения Главы государства по увеличению доли отечественных производителей на рынке лекарственных средств и медизделий. Кроме того, на базе университетского медцентра UMC проводится ряд сложных хирургических операций, некоторые из них – впервые в Казахстане.

Главе Правительства также доложили о деятельности вуза в части развития инноваций и внедрения науки в производство. Так, в 2022 году учеными университета получены патенты, в том числе международные, а также гранты на коммерциализацию. Например, проект по использованию роботов в борьбе с аутизмом был внедрен в 22 реабилитационных центрах республики.

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Премьер-Министр подчеркнул, что вузу нужно и дальше укреплять научно-исследовательскую деятельность, ее коммерциализацию с тем, чтобы отечественные прикладные разработки чаще находили свое применение в различных сферах.

«В целом нужно проанализировать и при необходимости актуализировать показатели Стратегии развития университета до 2030 года и Программы развития научных исследований на 2021-2025 годы», — сказал Алихан Смаилов.

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На заседании был также представлен доклад о некоторых достижениях студентов и выпускников вуза. В частности, речь шла о высоких результатах команды NU iGEM в ежегодном всемирном конкурсе iGEM по синтетической биологии, о публикациях научных статей в ведущих мировых журналах, а также о реализации студенческой инициативы «Университетский мост», направленной на обмен опытом и создание сети молодых исследователей по всему Казахстану.

Вместе с тем участники обсудили ряд организационных вопросов и реализацию инвестиционно-строительных проектов. Премьер-Министру презентовали проект реконструкции административного здания в Алматы, которое будет использоваться как школа искусственного интеллекта университета, планы по увеличению мест в студенческих общежитиях и другие инициативы.

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В заседании приняли участие председатель Национального банка Галымжан Пирматов, заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов, руководители ряда других госорганов, президент АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу и другие члены Попечительского совета.


Премьер-министр РК   Образование   Назарбаев университет  
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