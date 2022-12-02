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Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи перед руководством Жамбылской области

2 Декабря 2022, 14:51
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи перед руководством Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК с рабочей поездкой прибыл в город Тараз. В ходе встречи с активом Жамбылской области Алихан Смаилов отметил, что перед акиматом стоят задачи по дальнейшему социально-экономическому развитию региона, в том числе в рамках Плана действий по реализации предвыборной программы Президента РК и других стратегических документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Так, на ближайшие годы предусмотрены меры по модернизации социальных объектов, жилищно-коммунальной, энергетической и сельской инфраструктуры, поддержке предпринимательства, запуску новых инвестиционных проектов, повышению качества местных дорог и др.

В частности, в регионе откроют 13 новых школ на 9,5 тыс. ученических мест и 30 объектов первичной медико-санитарной помощи, а также модернизируют 3 районные больницы. Кроме того, запланировано завершение строительства второй очереди биофармацевтического завода, который с 2021 года производит отечественную вакцину QazVac против коронавирусной инфекции.

«Аким области должен обеспечить эффективную реализацию всех намеченных планов по повышению уровня жизни и благосостояния граждан», - подчеркнул Премьер-Министр.

Алихан Смаилов также добавил, что руководство региона должно держать на контроле работу по наращиванию производства отечественной продовольственной продукции и недопущению необоснованного роста цен. Ранее сообщалось, что Указом Главы государства Нуржигитов Нуржан Молдиярович назначен акимом Жамбылской области.

На собрании депутатов маслихатов всех уровней Жамбылской области Премьер-Министр зачитал письмо Главы государства о внесении на рассмотрение депутатам двух кандидатур на должность акима области — Алихана Балкыбекова и Нуржана Нуржигитова.

По итогам голосования из 191 депутата 164 отдали голос за Н. Нуржигитова, 27 депутатов поддержали кандидатуру А. Балкыбекова.


Фото: primeminister.kz

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