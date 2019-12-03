Алихан Смаилов объяснил повышение цен на акцизы по нефтепродуктам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов объяснил, с чем связано повышение цен на акцизы по нефтепродуктам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост цен на бензин ожидается на 10 тенге за литр. Это порядка 6%. Серьезного влияния на инфляцию это оказать не должно. Вместе с тем рост цен находится на постоянной повестке, необходимо принимать все меры, чтобы удерживать цены на социально значимые продукты питания», - сказал Алихан Смаилов.

Он также рассказал о причинах повышения цен на акцизы.

«Во-первых, у нас на следующий год вырастают расходы на социальную сферу. В частности, в проекте республиканского бюджета предусматриваются почти 6 трлн тенге на данную сферу, при том, что в этом году было 5,3 трлн тенге», - пояснил Алихан Смаилов.

Кроме того, как отметил министр финансов, принимается Закон «О статусе педагога», который предполагает в 2 раза в течение 4 лет повысить заработную плату учителям, воспитателям в детских садах, в колледжах.

«На следующий год это повышение на 25%, за 4 года это в 2 раза. И все требует дополнительных денег», - добавил Алихан Смаилов.

Кроме того, по словам главы Минфина, за счет освобождения субъектов микро- и малого бизнеса от налогов на доходы на 3 года сократится доходная часть бюджета.

«Как вы знаете, мы сократили доходную часть за счет освобождения субъектов микро- и малого бизнеса от налогов на доходы на 3 года. Поэтому одним из источников является этот акциз, но это не главный источник. Главный источник - это улучшение таможенного налогового администрирования. У нас в целом доходы бюджета республиканского выросли за 10 месяцев текущего года на 911 млрд тенге по сравнению с прошлым годом. В целом, по году ожидается рост поступлений в республиканский бюджет на 1,2 трлн тенге. В том числе 840 млрд тенге за счет улучшения таможенного налогового администрирования«, - уточнил он.

Повышение акцизов на следующий год, по его словам, является одним из факторов увеличения доходной части, что позволит собрать чуть больше 50 млрд тенге дополнительно. Еще одна причина - это цены на горючее в соседних странах

«В частности, в Российской Федерации. Вы знаете, что у нас сегодня цена литра АИ-92 порядка 163 тенге за литр, в то время как в РФ в тенговом выражении это более чем 260 тенге за литр. Соответственно, у нас идет массовый вывоз нефтепродуктов республики в РФ. И мы вынуждены были принимать меры по ограничению вывоза автомобильным транспортом», - резюмировал Алихан Смаилов.