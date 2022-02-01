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Алихан Смаилов: Наша главная задача – обеспечить доступ населения к качественному образованию

1 Февраля 2022 12:05
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Алихан Смаилов: Наша главная задача – обеспечить доступ населения к качественному образованию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о целях развития новых подходов к образованию и науке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наша главная задача – обеспечить повсеместный доступ населения к качественному образованию на всех его уровнях. Кроме того, по инициативе Главы государства 2022 год объявлен Годом детей. Необходимо наполнить его серьезными, развивающими и образовательными мероприятиями. В дошкольном образовании следует усилить инструменты оценки качества и внедрять общепринятые в мире показатели раннего развития детей», - рассказал Премьер-Министр в ходе заседания Правительства.

В среднем образовании основной упор, по словам Премьер-Министра, нужно делать на выравнивание качества обучения между городом и селом, развитие функциональной грамотности школьников, всестороннее воспитание личности.

«Для привлечения педагогов в регионы с дефицитом кадров в рамках специальной программы социальной поддержки педагогов акиматам и Министерству образования следует предусмотреть меры по доплатам, обеспечению жильем, компенсации коммунальных услуг», - отметил Премьер-Министр страны.

Алихан Смаилов поручил провести работу по увеличению количества внешкольных организаций в шаговой доступности, бесплатных школьных кружков, спортивных секций, дворовых клубов.

«Систему профтехобразования следует и далее реформировать, в корне менять ее качество, подходы и материально-техническое обеспечение. Повсеместно наладить шефство предприятий над колледжами. Колледжи должны быть привлекательными не только для молодежи, но и для работодателей, инвесторов, должны предлагать не только традиционные, но и краткосрочные программы обучения», - подчеркнул Премьер-Министр.

«Мы ощущаем нехватку специалистов рабочих профессий. Акиматам совместно с Министерством образования необходимо при формировании госзаказа это учитывать, исходя из потребности в определенных рабочих профессиях в разных регионах. Самое главное – выпускники колледжей и университетов должны быть востребованы на рынке труда. Именно спрос на рынке труда в данный момент и его перспективный прогноз на будущее являются основным фактором при подготовке кадров», - сказал глава Правительства.

Также Алихан Смаилов напомнил о поручении Главы государства относительно развития высшего образования, особенно технического.

«В условиях индустриализации и цифровизации, в первую очередь требуются грамотные технические специалисты с современными подходами и навыками. Перезагрузка системы высшего образования нужна для повышения конкурентоспособности отечественных университетов, воспитания нового высокообразованного поколения. Необходимо ускорить работу в этом направлении и принять конкретные меры по открытию филиалов, кампусов известных университетов», - отметил Премьер-Министр.

Для расширения доступа молодежи к высшему образованию планируется увеличить объем госзаказа, в том числе для студентов западных регионов дополнительно выделить 10 тысяч грантов по техническим специальностям.

«При распределении госзаказа в сфере высшего образования через гранты Министерству образования и акиматам учитывать специфику регионов и потребность кадров в областях. Необходимо предусмотреть комплекс мер по приоритетному развитию технических наук, модернизации научной инфраструктуры путем создания единой платформы «E-lab», расширения базового финансирования науки», - поручил Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что количество грантов для обучения в технических вузах РК будет увеличено.

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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Образование   #Общество   #МОН   #Алихан Смаилов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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