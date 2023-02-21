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Алихан Смаилов и Сума Чакрабарти обсудили реализацию экономических реформ в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Февраля 2023, 18:17
Алихан Смаилов и Сума Чакрабарти обсудили реализацию экономических реформ в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередную встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам при Президенте РК Сэром Сумой Чакрабарти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Стороны обсудили реализуемые шаги и предложения международных экспертов по развитию различных секторов экономики республики, реформированию государственного управления и укреплению сферы коммуникации.

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В частности, рассмотрены меры по улучшению инвестиционного климата, школьного и высшего образования, здравоохранения, взаимодействия между госорганами и других направлений.

Премьер-Министр подчеркнул, что Правительство продолжит реализацию утвержденных планов и Предвыборной программы Главы государства для поэтапного повышения уровня социально-экономического развития страны и роста благосостояния граждан.

По его словам, в текущем году будут приняты меры по повышению оперативности принятия решений госорганами. Параллельно с этим продолжится работа по сокращению документооборота и отчетности.

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Кроме того, будет уделено внимание дальнейшему развитию коммуникации Правительства и акиматов с гражданами в соответствии с концепцией «Слышащего государства».

В рамках встречи также затронуты вопросы разработки Налогового и Бюджетного кодексов и план работы Высшего совета по реформам при Президенте РК на 2023 год.


Фото: primeminister.kz

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