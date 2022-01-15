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Алихан Смаилов и сотрудники канцелярии Премьер-Министра РК перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»

15 Января 2022 11:49
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Алихан Смаилов и сотрудники канцелярии Премьер-Министра РК перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Правительства РК Алихан Смаилов и сотрудники канцелярии Премьер-Министра РК перечислили однодневную заработную плату в фонд «Қазақстан халқына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

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В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данного 11 января на заседании Мажилиса Парламента РК, несколько общественных организаций Казахстана учредили общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».

На пост председателя ОСФ «Қазақстан халқына» учредителями фонда избран государственный деятель, известный финансист Болат Жамишев.

В Наблюдательный совет вошли известные деятели здравоохранения и образования, а также представители общественных объединений РК.

ОСФ «Қазақстан халқына» будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки уязвимых слоев населения. Деятельность фонда будет способствовать консолидации общества и укреплению социальной справедливости. Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников, планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций.

Глава Правительства РК А. Смаилов и сотрудники канцелярии Премьер-Министра РК перечислили однодневную заработную плату в фонд «Қазақстан халқына». Правительство обращается к представителям бизнеса, прежде всего крупного, проявить социальную ответственность и помочь в финансировании фонда.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Общество   #Алихан Смаилов   #Социальный фонд   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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