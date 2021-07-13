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    16:42, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Алихан Смаилов дал ряд поручений на Межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание Межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Участники заседания обсудили вопрос введения государственного надзора с применением мер оперативного реагирования в области пожарной безопасности. Целью предлагаемого регулирования является оперативное воздействие при наличии явной угрозы жизни и здоровью людей в виде приостановки эксплуатации участка на объекте. Введение госнадзора в области пожарной безопасности позволит принимать незамедлительные меры. Также данная мера станет действенным предупреждающим инструментом в предотвращении пожаров и гибели людей.

    Кроме того, на повестке заседания стоял вопрос повышения уровня безопасности на объектах уязвимых в террористическом отношении (УТО) при оказании охранных услуг со стороны частных охранных организаций. Предлагаемые решения предусматривают обязательное наличие опыта работы в сфере оказания охранных услуг не менее одного года. Для обеспечения должного уровня и своевременного пресечения преступлений со стороны организаций необходимо наличие пункта централизованной охраны, расположенного в офисном помещении, и пульта централизованного наблюдения.

    Вице-премьером дан ряд поручений и по другим вопросам, рассмотренных на МВК.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Бизнес Безопасность Экономика
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