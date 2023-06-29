Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Алихан Смаилов дал поручение Минэкологии в сфере водной отрасли

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Июня 2023, 08:15
Алихан Смаилов дал поручение Минэкологии в сфере водной отрасли Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Очередное заседание Водного совета Казахстана состоялось в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Участники рассмотрели вопросы повышения эффективности работы уполномоченного органа в области использования и охраны водных ресурсов, а также бассейновых инспекций, обучения соответствующих специалистов и укрепления водной дипломатии в целом.

photo

Кроме того, рассмотрены планы по созданию Консорциума ведущих научных и образовательных организаций в сфере водных ресурсов. В частности, было отмечено, что работа данного научного центра позволит объединить усилия всех профильных институтов для разработки отраслевых программ развития.

photo

Алихан Смаилов подчеркнул, что Минэкологии нужно активизировать внедрение цифровых технологий и автоматизированных систем управления рисками (СУР) в водной отрасли. Это позволит повысить эффективность мониторинга и работы соответствующих специалистов, а также поможет более рационально использовать водные ресурсы.

photo

В заключение Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам проработать Программу развития гидрогеологических исследований, подготовить предложения по автоматизации мониторинга подземных вод и внедрению других геоинформационных технологий.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Минэкологии   Алихан Смаилов   Вода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК