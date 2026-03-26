Алихан Байменов: Нужно объявить мораторий на присвоение имен людей улицам
Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов в подкасте BIZDIÑ ORTA агентства Kazinform предложил ввести мораторий по ряду вопросов в сфере ономастики, подчеркнув необходимость более взвешенного подхода к принимаемым решениям.
— По сравнению с 80-ми годами, благодаря Независимости расширилась сфера использования казахского языка, с психологической точки зрения мы чувствуем себя свободно. Понимаем, что мы — государствообразующая нация независимой страны. Соответственно, развивается и наш язык. Терминком время от времени сообщает о своей работе. Я удивился, когда недавно узнал, что утверждены 140 тысяч терминов. Потом понял, что они, похоже, считают введеным термин, если напишут «микрофон» — как «микрофон». Иначе, 140 тысяч — это много. Международный опыт есть, термины используют в том же виде, — сказал А. Байменов.
По его мнению, давать новые названия вещам и явлениям — основа существования языка нации.
— Поэтому я говорю, что нужно объявить мораторий на присвоение имен людей улицам и населенным пунктам. Вместо присвоения имен, давать названия «Өр көше», «Ылди көше», «Көлеңкелі көше», «Шуақты көше», «Шиелі көше», «Аршалы көше» было бы в более национальном духе. Это характеризовало называемые улицы. Сейчас мы близки к тому, чтобы потерять способность давать характеризующие названия, — отметил он.
Ранее сообщалось о том, что в регионах Казахстана обновили правила работы ономастических комиссий.