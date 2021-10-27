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    13:00, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Алихан Байменов анонсировал выпуск книги о воздействии COVID-19  на системы государств

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов анонсировал выпуск книги, посвященной теме воздействия COVID-19 на системы государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основываясь на запросах практик и ученых, мы усилим работу в направлении продуктов знаний, в первую очередь, тематических исследований. Похожим образом мы инциируем подготовку новой книги, которая посвящена воздейтсвию COVID-19 на системы наших государств», - сказал Алихан Байменов, выступая на конференция по вопросам развитие государственной службы и сотрудничества.

    Ранее сообщалось, что в столице стартовала ежегодная конференция Астанинского хаба государственной службы на тему «Развитие государственной службы и сотрудничество».

    В работе конференции принимают участие руководители уполномоченных органов госслужбы, эксперты, ученые из свыше 40 стран, а также представители международных организаций. Конференция пройдет в формате оффлайн и онлайн с 27 по 29 октября в Нур-Султане.

    Теги:
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