Алихан Байменов анонсировал выпуск книги о воздействии COVID-19  на системы государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов анонсировал выпуск книги, посвященной теме воздействия COVID-19 на системы государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основываясь на запросах практик и ученых, мы усилим работу в направлении продуктов знаний, в первую очередь, тематических исследований. Похожим образом мы инциируем подготовку новой книги, которая посвящена воздейтсвию COVID-19 на системы наших государств», - сказал Алихан Байменов, выступая на конференция по вопросам развитие государственной службы и сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в столице стартовала ежегодная конференция Астанинского хаба государственной службы на тему «Развитие государственной службы и сотрудничество».

В работе конференции принимают участие руководители уполномоченных органов госслужбы, эксперты, ученые из свыше 40 стран, а также представители международных организаций. Конференция пройдет в формате оффлайн и онлайн с 27 по 29 октября в Нур-Султане.