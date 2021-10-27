Алихан Байменов анонсировал выпуск книги о воздействии COVID-19 на системы государств
«Основываясь на запросах практик и ученых, мы усилим работу в направлении продуктов знаний, в первую очередь, тематических исследований. Похожим образом мы инциируем подготовку новой книги, которая посвящена воздейтсвию COVID-19 на системы наших государств», - сказал Алихан Байменов, выступая на конференция по вопросам развитие государственной службы и сотрудничества.
Ранее сообщалось, что в столице стартовала ежегодная конференция Астанинского хаба государственной службы на тему «Развитие государственной службы и сотрудничество».
В работе конференции принимают участие руководители уполномоченных органов госслужбы, эксперты, ученые из свыше 40 стран, а также представители международных организаций. Конференция пройдет в формате оффлайн и онлайн с 27 по 29 октября в Нур-Султане.