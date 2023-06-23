Алиби Идрис деклассировал непобежденного бразильца на уникальном турнире

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На совместном турнире промоушенов Naiza и Ural FC в Алматы состоялся шестой поединок предварительного карда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В бою наилегчайшего веса сошлись два непобежденных файтера — бразилец Алиссон Сильва (8-0) и экс-чемпион лиги Naiza Алиби Идрис (7-0) из Казахстана.

Поединок был рассчитан на три раунда и продлился всю отведенную ему дистанцию, завершившись победой Идриса единогласным решением судей. На протяжении всего боя казахстанец доминировал над соперником — у бразильца даже открылась сечка.

Таким образом, Алиби Идрис одержал восьмую победу в MMA, а Алиссон Сильва потерпел первое поражение.

В главном бою турнира Naiza FC 52 & Ural FC 3 за титулы Naiza и Ural FC в среднем весе сразятся казахстанский файтер Даурен Ермеков (18-5) и россиянин Руслан Шамилов (12-4). В соглавном событии пройдет бой по боксу в MMA-перчатках в тяжёлом весе между россиянином Вячеславом Дациком и казахстанцем Галымжаном Жаслановым.