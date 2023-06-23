Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Алиби Идрис деклассировал непобежденного бразильца на уникальном турнире

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Июня 2023, 21:30
Алиби Идрис деклассировал непобежденного бразильца на уникальном турнире Фото: sports.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На совместном турнире промоушенов Naiza и Ural FC в Алматы состоялся шестой поединок предварительного карда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В бою наилегчайшего веса сошлись два непобежденных файтера — бразилец Алиссон Сильва (8-0) и экс-чемпион лиги Naiza Алиби Идрис (7-0) из Казахстана.

Поединок был рассчитан на три раунда и продлился всю отведенную ему дистанцию, завершившись победой Идриса единогласным решением судей. На протяжении всего боя казахстанец доминировал над соперником — у бразильца даже открылась сечка.

Таким образом, Алиби Идрис одержал восьмую победу в MMA, а Алиссон Сильва потерпел первое поражение.

В главном бою турнира Naiza FC 52 & Ural FC 3 за титулы Naiza и Ural FC в среднем весе сразятся казахстанский файтер Даурен Ермеков (18-5) и россиянин Руслан Шамилов (12-4). В соглавном событии пройдет бой по боксу в MMA-перчатках в тяжёлом весе между россиянином Вячеславом Дациком и казахстанцем Галымжаном Жаслановым.


Алматы   Спорт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК