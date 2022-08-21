Алибек Куантыров посетил литейно-машиностроительный завод в Караганде

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область посетил карагандинский литейно-машиностроительный завод ТОО «Maker».

В рамках визита на предприятие Группы «Казахмыс» министр ознакомился с производственными процессами и применением современного оборудования, приобретенного компанией по государственной программе «Производитель -2020».

Отметим, что на сегодняшний день данное предприятие активно участвует в реализации государственной программы повышения доходов населения. Так, заработные платы сотрудников завода повысились на 30%. Работают всего 883 человека.

Завод стоимостью 13,7 млрд тенге может производить 12 383 тонн готовой продукции в год для внутреннего рынка. За 2021 год предприятие произвело продукцию на сумму свыше 12 млрд тенге, за 7 месяцев текущего года объем производства в денежном эквиваленте составил 8 млрд тенге.