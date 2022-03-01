+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алибек Куантыров попросил взять на контроль автоматизацию системы управления рисками

1 Марта 2022 11:59
Поделиться:
Алибек Куантыров попросил взять на контроль автоматизацию системы управления рисками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров попросил взять на контроль работу госорганов по обеспечению автоматизации системы управления рисками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Связанные с рождением ребенка госуслуги будут доступны в приложениях банков в РК
Что из себя будут представлять новые формы госконтроля в сфере бизнеса В Казахстане провели ревизию требований в сфере регулирования бизнеса В Казахстане внедряют новую регуляторную политику в сфере бизнеса

«Министерству цифрового развития необходимо взять на контроль работу госорганов по обеспечению автоматизации системы управления рисками до конца текущего года», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

При этом, по словам спикера, министерством сегодня сформирована рабочая группа по данному вопросу, и в настоящее время совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам прорабатывается возможность обеспечения автоматизации СУР на базе Единого реестра субъектов и объектов проверок (ЕРСОП).

«В целом дальнейшая работа по внедрению регулирования «с чистого листа» будет продолжена в рамках плана-графика и находится на постоянном контроле», - добавил Алибек Куантыров.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Экономика   #Цифровой Казахстан  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Связанные с рождением ребенка госуслуги будут доступны в приложениях банков в РК
Что из себя будут представлять новые формы госконтроля в сфере бизнеса
В Казахстане провели ревизию требований в сфере регулирования бизнеса
В Казахстане внедряют новую регуляторную политику в сфере бизнеса
Популярное
1 Переговоры России и Украины завершились
2 Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
3 В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
4 Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
5 Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
6 Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
Читайте также
В Казахстане введут Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства
Планируется устранение излишней административной нагрузки на бизнес – Премьер-Министр РК
Переговоры России и Украины завершились
Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив