Алибек Куантыров осмотрел социальные объекты в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область министр нацэкономики РК Алибек Куантыров оценил качество реализации проектов, реализованных в рамках проекта «Ауыл - Ел бесiгi». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.



По данной программе в регионе возведены социальные объекты, отремонтированы дороги и проведено уличное освещение.

Министр посетил физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 мест в селе Чапаево Акжаикского района. Объект начали строить в 2020 году и из-за удорожания строительных материалов работы были приостановлены. Стоимость проекта – 445 млн тенге. На сегодняшний день работы выполнены на 90%. Завершение строительных работ запланировано на текущий год. Объект строится за счет средств Карачаганак Петролиум Оперейтинг (KPO) в рамках социальной ответственности компании.

Также Алибек Куантыров ознакомился с текущим состоянием внутрипоселковых дорог и побывал в детско-юношеской спортивной школе, где был сделан капитальный ремонт в 2019 году. В ДЮСШ созданы все условия для занятий спортом. В распоряжении детей – двухэтажное здание с просторными залами, теплые раздевалки и душевые. Все секции бесплатные. Здесь занимаются более 1500 учащихся. Тренерам ДЮСШ есть чем гордиться – они воспитали десятки чемпионов и призеров Казахстана по разным видам единоборств.

В текущем году в рамках «Ауыл – Ел бесігі» на реализацию 15 проектов в Западно-Казахстанской области выделено 4,8 млрд тенге.