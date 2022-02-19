Алибек Куантыров доложил о ходе подготовке комплекса мер по снижению инфляции в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе совещания по вопросам исполнения Плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил о ходе подготовки проекта Комплекса мер по контролю и снижению инфляции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Алибека Куантырова, министерством совместно с заинтересованными госорганами разработан проект Комплекса мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы, который состоит из пяти направлений, включающих 66 мероприятий оперативного и среднесрочного характера. Целью реализации данных мер является удержание инфляции в заданных коридорах 4-6% в 2022 году, а в 2024 году на уровне 4-5%.

Первое направление комплекса мер - «Увеличение объемов производства продукции» включает в себя меры по расширению площадей раннеспелых овощей в южных регионах на 1,2 тыс. га, принятию Плана обеспечения продовольственной безопасности, увеличению льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ с 70 млрд до 140 млрд тенге, а также реализацию импортозамещающих инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и промышленности.

Второе направление - «Хранение, логистика и транспорт» предусматривает реализацию инвестиционных проектов по хранению картофеля и овощей, проработку вопроса дополнительного выделения сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок с ресурсов ТШО, обеспечение загруженности стабилизационных фондов. Также будут увеличены объемы хранения нефтепродуктов и сформированы дополнительные объемы закупа сырья, готовой продукции СЗПТ и овощной продукции.

По направлению «Розничная торговля товарами» предполагается снижение арендной платы для реализаторов СЗПТ, доведение объемов финансирования «оборотной схемы» и формирование стабфондов до 140 млрд тенге, заключение соглашения между крупными производителями и торговыми сетями о снижении и поддержании цен на СЗПТ, внедрение онлайн социальных магазинов на маркетплейсах.

В рамках четвертого направления «Контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирования» планируется сдерживание роста цен на СЗПТ, ГСМ, уголь, электроэнергию, лекарственные препараты. При этом, будет обеспечена полноценная реализация законодательной функции по осуществлению контроля за соблюдением 15% торговой надбавки на СЗПТ.

«Системные меры» предполагают снижение количества непродуктивных посредников на рынке ГСМ. Для поддержки социально-уязвимых слоев населения будет внедрена практика их выделения в отдельную группу при оплате коммунальных платежей, и дифференцированы розничные цены на товарный газ. Также будут внедрены новые механизмы зачисления социальных пособий и выплат на социальный кошелек граждан и реализации СЗПТ получателям социальной помощи по льготным/сниженным ценам посредством социального кошелька.

«Ставится цель удержать инфляцию и ее компоненты на целевом уровне; не допустить дефицит товаров; способствовать постепенной стабилизации цен и улучшению бизнес климата; обеспечить самодостаточность экономики по основным продовольственным и непродовольственным товарам», - заключил министр.