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Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства

1 Марта 2022 12:58
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Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в интервью представителям СМИ после заседания правительства рассказал, какие меры предпринимаются для смягчения влияния ситуации в Украине на инфляцию в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас происходит давление на инфляцию. Какой у нее эффект... Надо немного потерпеть. Если ситуация в Украине стабилизируется максимально быстро, то влияние на цену у нас будет низким. Но за этим еще надо следить. Правительство совместно с Национальным банком приняло соответствующий комплексный антикризисный план. Этот план уже исполняется. Есть три сценария: негативный, базовый и оптимистичный. Конечно, сейчас ситуация сложная. Но, как я уже говорил, для оценки реального эффекта нужно немного времени», - сказал Алибек Куантыров.

Глава минацэкономики заверил, что все социальные обязательства будут реализованы даже в случае обострения ситуации на Украине.

«Потому что у правительства есть и необходимые для этого средства, и возможность», - заключил министр.

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#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Тенге   #Миннацэкономики  
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Автор:

Серик Сабеков

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