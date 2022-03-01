Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в интервью представителям СМИ после заседания правительства рассказал, какие меры предпринимаются для смягчения влияния ситуации в Украине на инфляцию в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас происходит давление на инфляцию. Какой у нее эффект... Надо немного потерпеть. Если ситуация в Украине стабилизируется максимально быстро, то влияние на цену у нас будет низким. Но за этим еще надо следить. Правительство совместно с Национальным банком приняло соответствующий комплексный антикризисный план. Этот план уже исполняется. Есть три сценария: негативный, базовый и оптимистичный. Конечно, сейчас ситуация сложная. Но, как я уже говорил, для оценки реального эффекта нужно немного времени», - сказал Алибек Куантыров.
Глава минацэкономики заверил, что все социальные обязательства будут реализованы даже в случае обострения ситуации на Украине.
«Потому что у правительства есть и необходимые для этого средства, и возможность», - заключил министр.
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