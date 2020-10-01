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Алибек Алденей: В самое ближайшее время проблемы с сайтом праймериз будут устранены

Автор:  
Ринат Дусумов
1 Октября 2020, 14:13
Алибек Алденей: В самое ближайшее время проблемы с сайтом праймериз будут устранены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь партии «Nur Otan» Алибек Алденей прокомментировал сбои сайта праймериз, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые друзья! Сегодня началось голосование на праймериз партии «Nur Otan». За победу борются 10 076 кандидатов. На данный момент в информационной системе авторизовалось 728 879 человек. С самого начала голосование идет очень активно. С 00.00 ч. ночи до 04.00 ч. утра сегодняшнего дня в систему «Праймериз» обратилось порядка 50 тысяч партийцев. К 11.00 ч. одномоментная нагрузка достигла более 76 тысяч запросов.

Технический мониторинг показывает, что одновременно наряду с голосующими партийцами, кандидатами, отслеживающими результаты, на сайт обращается и большое количество сторонних пользователей. Все это приводит к перегрузке cистемы и, соответственно, увеличивает время обработки запросов, серьезно задерживая процесс. Сейчас наши IT-специалисты принимают меры по устранению технических сбоев, расширению пропускной способности каналов», - написал А.Алденей в Facebook.

Секретарь партии напомнил, это первое онлайн-голосование, которое проводится в Казахстане в масштабе страны.

«Поэтому, учитывая вероятность высоких нагрузок, изначально и принималось решение о проведении голосования 3 дня, с 1 по 3 октября включительно, то есть целых 62 часа. На 13.00 ч. в ИС «Праймериз» проголосовали 31 367 партийцев.

Уважаемые участники праймериз! Обновление раздела «результаты голосования» занимает от 30 минут до 1 часа. Этот алгоритм введен для снижения нагрузки на систему. Анализ показал, что большое количество пользователей находятся в системе часами. Поэтому просим кандидатов и других воздержаться от множественных повторных обращений к системе и дать возможность партийцам проголосовать.

Уважаемые партийцы! Отмечаю два принципиальных момента.

Первое. Результаты голосования каждого партийца сохраняются и обязательно будут отражены в системе по мере обработки запросов. Второе. Защита и шифрование исключают любые манипуляции. Все члены партии, включая жителей самых удаленных уголков страны, смогут проголосовать. Уверен, в самое ближайшее время все проблемы будут устранены. Времени достаточно. Проголосовать сможет каждый! О ходе голосования буду информировать дополнительно», - написал А.Алденей.


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