Али Тохтаров завоевал «бронзу» на турнире по боксу в Бишкеке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Али Тохтаров провел полуфинальный поединок на международном турнире по боксу в Бишкеке (Кыргызстан), посвященном памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За выход в финал весовой категории до 48 кг Тохтаров сразился с боксером из Кыргызстана Анвариджоном Ходжиевым. Бой продлился все три раунда и завершился поражением Тохтарова раздельным решением судей — 1:4.

Таким образом, Али Тохтаров не смог выйти в финал турнира и остался с бронзовой медалью. Анвариджон Ходжиев в решающем поединке сразится за «золото» соревнований.

На турнир памяти Дуйшенкула Шопокова сборная Казахстана приехала в составе 25 боксеров, из которых шесть человек дошли до полуфинала.