Али Капкара: Вакцинируйтесь ради себя и здоровья близких
Ребята получили первый компонент QazVaс еще 6 мая. На днях собираются сделать по второй прививке.
О своей вакцинации вайнер Әбдікерім Мұхамметәлі сообщил на странице в социальной сети. Он призвал всех последовать его примеру, так как от опасности заразиться коронавирусом необходимо защитить себя и своих близких.
«Я думаю это наш гражданский долг. Мы с моей командой возвращались из Туркестана. Заехали в Шымкент, тогда-то и приняли общее решение вакцинироваться. Это было сделано не для привлечения аудитории, мы даже не фотографировались. Просто не хочется рисковать, не хочется, чтобы родные заболели», - говорит «Али Капкара».
По словам шоумена, он не жалуется на пандемийный год. Вся работа ушла в онлайн, он стал снимать больше вайнов, появилось время поразмыслить над новыми проектами. Однако возвращаться в этот период Әбдікерім Мұхамметәлі не хочет. Вайнер убежден, что лучше вакцинироваться, чем слечь в инфекционный стационар. Он призывает всех смело получать прививки от КВИ. Сам он после вакцинации не ощутил никаких побочных явлений.
«Большую опасность несет, наверное, кондиционер, от которого можно простудиться, а вовсе не вакцина. Она поможет защитить от коронавируса и себя, и родных и близких», - сказал «Али Капкара».
В Алматы, по состоянию на 10 июня т.г., вакцину получили 329 671 человек. В городе функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействовано 304 прививочных бригады, в составе которых 1 257 специалистов.