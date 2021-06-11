Али Капкара: Вакцинируйтесь ради себя и здоровья близких

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Актер, тамада, сценарист, шоумен и вайнер Әбдікерім Мұхамметәлі, более известный как «Али Капкара», вместе со своим творческим коллективом доверился отечественной вакцине против коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций города.

Ребята получили первый компонент QazVaс еще 6 мая. На днях собираются сделать по второй прививке.

О своей вакцинации вайнер Әбдікерім Мұхамметәлі сообщил на странице в социальной сети. Он призвал всех последовать его примеру, так как от опасности заразиться коронавирусом необходимо защитить себя и своих близких.

«Я думаю это наш гражданский долг. Мы с моей командой возвращались из Туркестана. Заехали в Шымкент, тогда-то и приняли общее решение вакцинироваться. Это было сделано не для привлечения аудитории, мы даже не фотографировались. Просто не хочется рисковать, не хочется, чтобы родные заболели», - говорит «Али Капкара».

По словам шоумена, он не жалуется на пандемийный год. Вся работа ушла в онлайн, он стал снимать больше вайнов, появилось время поразмыслить над новыми проектами. Однако возвращаться в этот период Әбдікерім Мұхамметәлі не хочет. Вайнер убежден, что лучше вакцинироваться, чем слечь в инфекционный стационар. Он призывает всех смело получать прививки от КВИ. Сам он после вакцинации не ощутил никаких побочных явлений.

«Большую опасность несет, наверное, кондиционер, от которого можно простудиться, а вовсе не вакцина. Она поможет защитить от коронавируса и себя, и родных и близких», - сказал «Али Капкара».

В Алматы, по состоянию на 10 июня т.г., вакцину получили 329 671 человек. В городе функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействовано 304 прививочных бригады, в составе которых 1 257 специалистов.