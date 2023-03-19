Али Бектаев проголосовал на выборах вместе с семьей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «Ауыл» Али Бектаев вместе с семьей проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Али Бектаев проголосовал на избирательном участке №113, расположенном в школе-лицее №66. Председатель партии пришел отдать свой голос вместе с семьей.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.