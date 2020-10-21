Али Бектаев: Партия «Ауыл» намерена участвовать в выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель народно-демократической патриотической партии «Ауыл» прокомментировал Указ Главы государства о выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, которые пройдут 10 января 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, сегодня Президент подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК.

«Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» поддерживает данное решение. Потому что предстоящие выборы проходят в свои конституционные сроки и дают значительные преимущества по сравнению с теми событиями, что было раньше. Здесь будет больше времени, больше возможности и партиям, и участникам, кандидатам развернуться, разъяснять, довести свою программу до населения. Будет большая возможность для населения подумать по кандидатам и партиям. Несмотря на пандемию коронавируса, людям предоставляется возможность использовать свои конституционные права - участвовать в выборах, отдавать свои голоса. Это очень важно для каждого человека, потому что Конституцией дано право для каждого из нас участвовать в выборах и государственном управлении», - сказал Али Бектаев журналистам в Нур-Султане.

Али Бектаев отметил, что предстоящие выборы пройдут в рамках значительных изменений в законодательном плане. К примеру, установлена 30-процентная квота для женщин и молодежи.

«Молодежь и женщины будут иметь больше возможностей участвовать в выборах. Определены роль, значение и полномочия парламентской оппозиции. Это говорит о том, что внутри Парламента будет большой плюрализм мнений, разные решения, предложения, что положительно влияет на развитие демократии», - добавил А. Бектаев.

По словам главы партии «Ауыл», депутаты маслихатов на местах также будут избираться по партийному списку.

«Если раньше более 90% депутатов были представителями одной партии, то на этот раз представители и других партий могут тоже выиграть и стать депутатами маслихата. Мы со своей стороны готовим своих кандидатов. Все эти предпосылки дают возможность утверждать, что выборы состоятся в рамках Конституции и в рамках закона. Это дает возможность создать многопартийный парламент, который нужен для любого государства. В этом году будет большая полемика мнений, эстафет, соревновательный дух. Самое главное хотелось бы, чтобы выборы были честными, прозрачными», - считает Али Бектаев.

Он сообщил, что партия намерена участвовать в предстоящих выборах.

«Сегодня Президент поручил генеральному прокурору, ЦИК провести честные выборы. Поэтому выборы будут очень интересными. и партия «Ауыл» имеет намерение участвовать в выборах. Об участии в них будет решать съезд партии, который пройдет в ближайшие месяцы», - сказал Али Бектаев.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь .