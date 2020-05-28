Али Бектаев: Общественное доверие начинается с решения проблем в обществе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», депутат Сената Парламента РК Али Бектаев прокомментировал итоги третьего заседания Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ».

«Концепция «слышащего государства», которую намерен создать Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелович Токаев, дает свои первые ростки. Членами Нацсовета являются квалифицированные специалисты, имеющие авторитет в различных сферах современного общества, которым небезразлично будущее страны. До сегодняшнего дня состоялись две встречи Нацсовета, посвящались они актуальным вопросам общества. Все идеи членов Нацсовета были приняты и проанализированы на государственном уровне. Этот формат доказал свою жизнеспособность и практическую эффективность. Эксперты, профессиональные спикеры получили возможность высказать свое мнение и выступить с высокой трибуны. Третье заседание Национального совета общественного доверия было посвящено развитию человеческого капитала. На самом деле человеческий капитал - это движущая сила, которая определяет направление развития любого общества.

Мы часто слышим критику, что за годы независимости система образования и науки претерпела множество реформ. Среди них были как успешные проекты, так и и неудачные. Технологические достижения нашего времени требуют, чтобы система образования не оставалась консервативной, а была максимально открытой для изменений и более динамичного развития. Концепция «реформа ради реформы» также опасна. Поэтому для стран, которые в настоящее время сосредоточены на развитии, успешными будут только те реформы, которые обсуждаются общественностью и анализируются настоящими профессионалами. Это заседание Совета общественного согласия стало важной встречей настоящих экспертов, которые в полной мере понимают суть проблем в области образования и науки. Как отметил президент Касым-Жомарт Кемелович Токаев, мы надеемся, что предложения и идеи, выдвинутые членами Совета, станут инициативами, которые определят направление для будущего нации.

Разрыв в качестве образования в городских и сельских школах является одной из наиболее актуальных проблем в системе начального и среднего образования страны.

Акцентируя внимание на этом, Глава государства предложил конкретные решения проблемы и наметил краткосрочные задачи, которые предстоит решить до конца года. Прежде всего, по его словам качественное образование должно быть доступно для наших детей. К сожалению, мы не можем скрыть тот факт, что до сих пор не принято никаких комплексных мер по улучшению качества образования в сельских школах.

Зачастую мы ограничиваемся выделением квот для государственных грантов выпускникам сельских школ. Из-за низкого качества образования и отсутствия доступа к дополнительным курсам и секциям учащиеся сельских школ, в отличие от городских, лишены многих инновационных и технологических благ. В областных центрах страны созданы школы для одаренных детей с разными направлениями. Назарбаев Интеллектуальные школы среди них являются наиболее продвинутыми с точки зрения качества образования и уровня технического оснащения. Эти школы являются единственным брендом, лидирующим на рынке образовательных услуг Казахстана. Лучшие в мире методики преподавания тестировались в данных школах на протяжении нескольких лет. Здорово же, если талантливые дети из села, обучившись и закончив такие сильные учебные заведения, получали качественное высшее образование, становились квалифицированными профессионалами, возвращались в родные пенаты и вносили вклад в процветание своих сел?

Конечно, как отметил Глава государства, сегодня возможности у сельских и городских детей не равны. Не говоря уже об уровне квалификации учителей, невозможно сопоставить учебную, методическую и материально-техническую базу сельских школ страны с городскими. Возможности сельских школ также ограничены с точки зрения доступа к современной информации. Этот вопрос неоднократно поднимался на заседаниях партии «Ауыл» и направлялся в виде депутатского запроса в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

Необходимо создать условия и выработать механизмы, чтобы сельские дети имели доступ к качественному образованию. Это, в свою очередь, оказало бы положительное влияние на процесс урбанизации, ведь не секрет, что наши граждане в сельской местности переезжают в город не только из-за безработицы или социальных проблем, но и для обеспечения качественного образования своих детей. По решению Президента к 2025 году по всей стране будет построено 800 школ, 114 школ-интернатов и более 700 спортивных комплексов. Очевидно, что все это станет значительным вложением в будущее страны, будущее государства. Педагогическое общество нуждается в поддержке и заботе не только материально, но и морально.

Президент также выступил с рядом инициатив, направленных на повышение престижа педагогической профессии. Вручение медали «Халық алғысы» учителям, несомненно, поможет поднять статус этой важной профессии в обществе.

На заседании Совета общественного согласия были приняты новые решения по вопросам развития государственного языка. Президент объявил о решении передать Комитет Языка в Министерство образования и науки с 2021 года. Учитывая, что вопрос овладения государственным языком основан на определенной научно-методической основе, нет сомнений в правильности этого решения. На самом деле вопрос изучения любого языка должен решаться в программах системы образования. Теперь мы надеемся, что качественные характеристики программ и учебных пособий для преподавания государственного языка будут оперативно внедрены в систему образования и приведут к появлению новых эффективных подходов.

Глобальный период пандемии и карантин подвергли стресс-тесту всю систему здравоохранения страны и выявили ее недостатки. На заседании Национального совета вопросы в этой области также рассматривались на повестке дня, и Президент объявил ряд важных решений. В частности, он поручил увеличить заработную плату врачей в 2,5 раза к средней заработной плате в экономике к 2023 году, призвал к защите прав медицинских работников и улучшению инфраструктуры системы здравоохранения. Проект закона «О биологической безопасности Казахстана» будет принят до конца года. Это один из самых неотложных шагов для нашей страны в условиях нынешней глобальной пандемии.

Национальный совет стал площадкой для дальновидного и полезного обмена мнениями, где предлагаются решения проблемных вопросов в обществе. По словам Президента Касым-Жомарта Кемеловича Токаева, большинство инициатив основаны на предложениях членов Национального совета. «Согласие крепче каменных стен» - гласит народная мудрость. Именно сейчас в нашем обществе сообща предпринимаются смелые шаги в политической, экономической, социальной сферах, которые определяют будущее нашей страны. Можно с уверенностью сказать, что процесс политической преемственности в нашей стране, которая с первых лет независимости провозгласила единство, солидарность и терпимость главными ценностями, обеспечит новый виток развития».