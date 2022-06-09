Али Алтынбаев назначен заместителем Председателя КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Алтынбаев Али Сапаргалиевич назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Али Алтынбаев родился в 22 февраля 1979 года в селе Бакбакты Балхашского района Алматинской области.

Образование высшее. В 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «бухгалтерский учет и аудит», в 2015 году - университет «Туран» по специальности «юриспруденция» и в 2019 году - Российскую академию народного хозяйства и государственного управления при Президенте РФ по специальности «магистр государственного и муниципального управления».

Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности и.о. налогового инспектора отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району.

В 2001-2009 гг. занимал различные должности в Налоговом комитете по Енбекшиказахскому району.

В 2009-2010 гг. — начальник отдела аудита юрлиц управления налогового аудита Налогового департамента по Алматинской области.

В 2010 г. — начальник отдела центра по приему и обработке информации индивидуальных предпринимателей Налогового управления по Турксибскому району г. Алматы.

В 2010-2014 гг. занимал различные должности в налоговом департаменте по г. Алматы.

В 2014-2015 гг. занимал руководящие должности в департаменте госдоходов по г. Алматы.

В 2015-2017 гг. — руководитель управления госдоходов по Алатаускому району г. Алматы.

В 2017-2019 гг. — руководитель управления госдоходов по Наурызбайскому району г. Алматы. В 2019-2020 гг. — заместитель руководителя департамента госдоходов по г. Алматы КГД МФ РК.

В 2020-2021 гг. — руководитель департамента экономических расследований по г. Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

С марта 2021 года по май 2021 года работал руководителем департамента экономических расследований по г. Алматы Агентства РК по финансовому мониторингу.

До назначения был председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Награжден юбилейными медалями к 20-летию Дня Конституции РК, к 25-летию Дня Независимости РК и Нагрудным знаком «Отличник налоговой службы» Налогового комитета Министерства финансов РК.