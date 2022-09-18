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Али Ахмедов взлетел в мировом рейтинге
18 Сентября 2022, 19:00

Али Ахмедов взлетел в мировом рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Али Ахмедов (18-1, 14 КО) поднялся в рейтинге Boxrec.com после уверенной победы над американцем Габриэлем Росадо (26-16-1, 15 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ахмедов победил Росадо единогласным решением судей и взлетел в рейтинге BoxRec в суперсреднем весе с 50-го места на 13-е. Эта победа принесла казахстанцу вакантные титулы чемпиона по версиям WBC Silver и IBF North American.

Для Али Ахмедова эта победа стала третьей подряд после поражения нокаутом от эквадорца Карлоса Гонгоры (21-1, 16 КО) в декабре 2020 года. С тех пор казахстанский боксер провел три боя: помимо победы над Росадо, он удосрочил перуанца Давида Сегарру (35-8, 22 КО) и мексиканца Пауля Валенсуэлу (27-11, 17 КО).


Фото: sports.kz

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