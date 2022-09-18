РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:58, 18 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Али Ахмедов выиграл бой за два титула в андекарде Головкин — «Канело» 3

    None
    None
    ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Али Ахмедов (18-1, 14 КО) выступил на вечере бокса Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес 3 в Лас-Вегасе (США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ахмедов сразился с опытным американским боксером Габриэлем Росадо (26-15-1, 15 КО). Бой в суперсреднем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стояли титулы чемпиона IBF (North American) и WBC Silver. Этот поединок завершился победой Ахмедова единогласным решением судей.

    Таким образом, Али Ахмедов одержал 19-ю победу в профессиональной карьере и завоевал два чемпионских пояса, а Габриэль Росадо потерпел 16-е поражение на профи-ринге. Добавим, что Росадо в 2013 году дрался с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и был нокаутирован им в седьмом раунде.

    Теги:
    Бокс Спорт Головкин
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!