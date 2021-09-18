Али Ахмедов вернулся после нокаута и «удосрочил» «Пантеру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Али Ахмедов (16-1, 12 КО) вернулся на ринг спустя полгода и реабилитировался за поражение в последнем бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ахмедов выступил на вечере бокса в Монтебелло (США, штат Калифорния), где сразился с перуанцем Давидом Сегаррой (34-5, 21 КО) по прозвищу «Пантера». Этот бой был рассчитан на восемь раундов и закончился досрочной победой Ахмедова — его соперник не вышел на четвертый раунд.

Таким образом, Али Ахмедов одержал 17-ю победу в профессиональной карьере и закрыл поражение нокаутом от Карлоса Гонгоры (20-0, 15 КО) в декабре. Что касается Давида Сегарры, то для него это шестое поражение на профи-ринге.