Али Ахмедов вернулся на ринг спустя два года и победил нокаутом

Казахстанский боксер Али Ахмедов (19-1, 14 КО) выступил на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Он провел бой с венесуэльцем Карлосом Риверо (26-3-1, 15 КО). Этот поединок прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на десять раундов. Он закончился победой Ахмедова нокаутом во втором раунде. В первом раунде Риверо побывал в нокдауне.

Таким образом, Али Ахмедов одержал двадцатую победу в профессиональной карьере, а Карлос Риверо потерпел четвертое поражение в профи. Это был первый бой Ахмедова после длительного простоя: он не дрался с сентября 2022 года. Али раньше тренировался вместе с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, а теперь входит в его команду.

Ахмедов владеет поясами IBF North American и WBC Silver.

Что касается его соперника, то за свою карьеру Риверо выиграл один титул — он стал чемпионом Венесуэлы.