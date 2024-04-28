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    00:29, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Али Ахмедов вернулся на ринг спустя два года и победил нокаутом

    Али Ахмедов
    Фото: Sports.kz

    Казахстанский боксер Али Ахмедов (19-1, 14 КО) выступил на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Он провел бой с венесуэльцем Карлосом Риверо (26-3-1, 15 КО). Этот поединок прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на десять раундов. Он закончился победой Ахмедова нокаутом во втором раунде. В первом раунде Риверо побывал в нокдауне.

    Таким образом, Али Ахмедов одержал двадцатую победу в профессиональной карьере, а Карлос Риверо потерпел четвертое поражение в профи. Это был первый бой Ахмедова после длительного простоя: он не дрался с сентября 2022 года. Али раньше тренировался вместе с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, а теперь входит в его команду.

    Ахмедов владеет поясами IBF North American и WBC Silver.

    Что касается его соперника, то за свою карьеру Риверо выиграл один титул — он стал чемпионом Венесуэлы.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Бокс Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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