Али Ахмедов узнал дату возвращения на ринг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16-1, 12 КО) запланировал возвращение на ринг весной, сообщает Sports.kz.

По информации BoxRec.com, следующий бой Ахмедова намечен на 12 марта в штате Флорида, США. Точное место проведения и имя соперника пока неизвестны.

Последнее на сегодняшний день выступление Али состоялось 19 декабря 2020 года в городе Голливуд того же штата — в поединке за вакантный титул чемпиона мира IBO в суперсреднем весе он потерпел неожиданное поражение нокаутом от эквадорца Карлоса Гонгоры (19-0, 14 КО).

Напомним, Ахмедов является клиентом промоутерской компании Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) GGG Promotions и тренируется вместе с отечественным чемпионом под руководством Джонатона Бэнкса.