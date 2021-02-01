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    10:14, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Али Ахмедов узнал дату возвращения на ринг

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16-1, 12 КО) запланировал возвращение на ринг весной, сообщает Sports.kz.

    По информации BoxRec.com, следующий бой Ахмедова намечен на 12 марта в штате Флорида, США. Точное место проведения и имя соперника пока неизвестны.

    Последнее на сегодняшний день выступление Али состоялось 19 декабря 2020 года в городе Голливуд того же штата — в поединке за вакантный титул чемпиона мира IBO в суперсреднем весе он потерпел неожиданное поражение нокаутом от эквадорца Карлоса Гонгоры (19-0, 14 КО).
    Напомним, Ахмедов является клиентом промоутерской компании Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) GGG Promotions и тренируется вместе с отечественным чемпионом под руководством Джонатона Бэнкса.


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