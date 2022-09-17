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Али Ахмедов сразится за титул в андеркарде вечера бокса Головкин - «Канело»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Сентября 2022, 13:32
Али Ахмедов сразится за титул в андеркарде вечера бокса Головкин - «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 сентября в Лас-Вегасе (США, штат Невада) пройдет вечер бокса, хедлайнерами которого станут казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57-2-2, 39 КО), они оспорят «абсолют» в суперсреднем весе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В андеркарде вечера бокса Головкин - «Канело» 3 состоятся семь боев, четыре из которых будут титульными.

Казахстанский боксер Али Ахмедов (18-1, 14 КО) сразится за титулы IBF (North American) и WBC Silver в суперсреднем весе с американцем Габриэлем Росадо (26-15-1, 15 КО); американец Диего Пачеко (15-0, 12 КО, США) оспорит титул чемпиона WBC (USNBC) Silver в суперсреднем весе в поединке с пуэрториканцем Энрике Кольясо (16-2-1, 11 КО); американец Остин Уильямс (11-0, 9 КО) и британец Киран Конвэй (17-2-1, 3 КО) сразятся за титул WBA International в среднем весе, а в со-главном событии американский боксер Джесси Родригес (16-0, 11 КО) встретится с мексиканцем Исраэлем Гонсалесом (28-4-1, 11 КО) — на кону будет стоять титул чемпиона мира WBC во втором наилегчайшем весе.

Также в андеркарде запланированы три нетитульных боя: Энтони Эррера (2-0-1, 2 КО, США) - Делвин Маккинли (4-3-1, 4 КО, США); Марк Кастро (7-0, 5 КО, США) — Кевин Монтьель (6-1-2, 3 КО, Мексика) и Аарон Апонте (6-0, 2 КО, США) — Фернандо Молина (8-0, 3 КО, Мексика).

Фото: sports.kz


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