Али Ахмедов сразится за титул чемпиона мира в андеркарде боя Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 декабря на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде (штат Флорида, США) состоится вечер бокса, в главном бою которого чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) встретится со своим обязательным претендентом Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), сообщает Sports.kz.

В со-главном поединке казахстанский суперсредневес Али Ахмедов (16-0, 12 КО) сразится с представителем Эквадора Карлосом Гонгорой (18-0, 13 КО). На кону в этом бою будет стоять титул чемпиона мира IBO во второй средней категории.

Отметим, что в настоящее время Али владеет титулом чемпиона WBC International Silver во втором среднем весе.