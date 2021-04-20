Али Ахмедов продолжает подготовку к возвращению на ринг после поражения нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16-1, 12 КО) продолжает подготовку к следующему бою, пишет Sports.kz.

В своих Instagram Stories Ахмедов опубликовал фотографию из спортзала, кратко подписав ее: «Работа». Дата возвращения казахстанца на ринг пока не называется.

Свой последний на сегодняшний день бой Али Ахмедов провел в декабре прошлого года в Голливуде, штат Флорида, США. В нем он потерпел свое первое поражение в карьере, проиграв нокаутом эквадорцу Карлосу Гонгоре (20-0, 15 КО) в поединке за вакантный титул чемпиона мира IBO во второй средней категории.

Отметим, что Али является боксером промоутерской компании Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) GGG Promotions.