Али Ахмедов получил бой с экс-соперником Мунгии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (17-1, 13 КО) проведет свой следующий поединок 10 декабря в США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, событие состоится в городе Монтебелло (штат Калифорния, США). Соперником Ахмедова станет мексиканец Пауль Валенсуэла (26-10, 17 КО). Бой второго среднего веса рассчитан на десять раундов. По времени Казахстана поединок Ахмедова пройдет утром 11 декабря.

Предыдущее выступление казахстанца состоялось в том же городе 16 сентября, в нем он досрочно в третьем раунде победил перуанского бойца Давида Сегарру (34-6, 21 КО).

Что касается Валенсуэлы, то он боксировал 13 ноября в Анахайме - уступил единогласным решением судей Димитриусу Балларду (21-0-1, 13 КО) из США.

В 2017 году Пауль встречался на ринге со своим соотечественником, тогда еще будущим чемпионом мира в первом среднем весе Хайме Мунгией (38-0, 30 КО) и проиграл техническим нокаутом во втором раунде.