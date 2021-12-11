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Али Ахмедов нокаутировал мексиканского боксера с 26 победами

11 Декабря 2021 12:34
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Али Ахмедов нокаутировал мексиканского боксера с 26 победами

МОНТЕБЕЛЛО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Али Ахмедов (17-1, 13 КО) выступил на вечере бокса в Монтебелло (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Ахмедов провел бой с мексиканцем Паулем Валенсуэлой (26-10, 17 КО). Бой в суперсреднем весе был рассчитан на десять раундов и закончился победой Ахмедова мощным нокаутом в конце первого раунда.

Таким образом, Али Ахмедов одержал восемнадцатую победу в своей профессиональной карьере, а Пауль Валенсуэла потерпел одиннадцатое поражение. Добавим, что для Ахмедова это был второй бой после того, как он в декабре 2020 года был нокаутирован Карлосом Гонгорой (20-0, 15 КО) в поединке за титул чемпиона мира по версии IBO.



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