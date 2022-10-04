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    09:13, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Али Ахмедов назвал дату следующего боя после завоевания титулов IBF и WBC

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов сообщил, в какие сроки он намерен вернуться на ринг после победного выступления в сентябре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    18 сентября Ахмедов выступил в рамках вечера бокса Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес III в Лас-Вегасе и победил единогласным решением судей американца Габриэля Росадо, завоевав вакантные титулы чемпиона WBC Silver и IBF North American во втором среднем дивизионе.

    «Моя команда работает над моим следующим боем. Надеюсь, он пройдет в декабре», — поделился с The Ring Али.
    Али Ахмедов является боксером промоутерской компании Головкина GGG Promotions.


    Фото: Ed Mulholland/Matchroom Boxing





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