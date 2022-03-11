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Алгоритм вступления Ирана в ШОС согласован в Ташкенте

Автор:  
Мадибек Джанибеков
11 Марта 2022, 18:06
Алгоритм вступления Ирана в ШОС согласован в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Ташкенте состоялась церемония подписания Протокола по итогам консультаций представителей стран-членов ШОС и Исламской Республики Иран. Документом одобрен проект меморандума об обязательствах иранской стороны в целях получения статуса государства-члена ШОС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Вступление такого государства как Иран расширяет зону «географической ответственности» ШОС, открывает новые перспективы для развития регионального взаимодействия. Наша Организация уверенно двигается на пути к широкому трансконтинентальному сотрудничеству на обширном евразийском пространстве. Это несомненно, позволит по-новому взглянуть на актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня», - заявил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в ходе видеообращения выразил благодарность сторонам за слаженную работу по согласованию документов, нацеленных на принятие Ирана в ряды ШОС.

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Он отметил, что подписание Протокола стало практическим шагом по реализации принятого в прошлом году лидерами восьми государств на Душанбинском саммите ШОС решения о начале процедуры приема Ирана в члены Организации.

Следующим этапом данного процесса будет подписание на полях предстоящего в сентябре текущего года в Самарканде саммита ШОС Меморандума об обязательствах и выполнение этих обязательств. После этого главы государств-членов рассмотрят вопрос о предоставлении Ирану статуса государства-члена ШОС.

В мероприятии приняли участие руководители постоянно действующих органов ШОС, национальные координаторы государств-членов, а также главы и представители дипмиссий в Ташкенте.


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