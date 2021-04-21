Алгоритм создания объединения собственников имущества и простого товарищества разъяснили эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Процедура создания ОСИ (объединение собственников имущества) и ПТ (простого товарищества) разъяснил на брифинге в СЦК заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Нурбек Сериков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Процедура создания ОСИ или ПТ предусмотрена в законе и в нормативных правовых документах. Самое главное, чтобы собственники квартир, нежилых помещений были более активными, смогли организовать собрание и принять решение по созданию ОСИ или ПТ», - сказал Нурбек Сериков.

Спикер подробно объяснил алгоритм действий :

Инициировать/организовать собрание:

Инициатором собрания может выступить инициативная группа, количество которых должна составлять не менее 10 процентов собственников квартир, нежилых помещений.

Для легитимности инициативной группы необходимо оформить уведомление о созыве собрания, согласно типовой форме.

Разместить объявление о предстоящем собрании в общедоступных местах не менее чем за 10 дней о дате проведения собрания.

Также уведомить собственников квартир, нежилых помещений о собрании индивидуально, а также посредством электронной почты или сотовой связи.

«Необходимо собственникам квартир, нежилых помещений принять участие на собрании. Собрание должно быть обеспечено кворумом не менее 50% всех собственников и решения принимаются при согласии большинства из присутствующих», - добавил Нурбек Сериков.

Было отмечено, что на собрании необходимо проголосовать за: создание ОСИ или ПТ

Избрать председателя ОСИ или доверенного лица ПТ (сроком на 1 год), который избирается из числа собственников, Совет дома не менее 3 человек из числа собственников (сроком на 3 года) ревизионную комиссию не менее 3 человек из числа собственников или ревизора (сроком на 3 года) утверждение Устава ОСИ либо осуществление деятельности на основании типового устава, в случае образования ПТ - заключение договора о совместной деятельности.

«В случае, если на собрании явочного характера не удалось обеспечить кворум, то решение о проведении письменного опроса фиксируется протоколом и назначается время проведения письменного опроса. Лист письменного опроса направляется нарочно либо посредством электронной почты каждому собственнику в течение 7 календарных дней с даты объявления письменного опроса. Письменный опрос проводится в срок не более 1 месяца с даты объявления собрания. Самое главное для жителей правильно посчитать голоса жильцов, оформить протокол собрания и оформить полный пакет документов, который сдается в ЦОН для регистрации в качестве юридического лица», - резюмировал Нурбек Сериков.



