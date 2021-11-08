Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов разъяснил алгоритм регистрации автомашин в РК с иностранными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для постановки на казахстанский учёт нужно обратиться в Центры обслуживания населения. Необходимо взять пакет документов, предусмотренных правилами регистрации транспортных средств, предоставить их в ЦОНы, провести регистрацию. Алгоритм почти такой же, как для регистрации транспортных средств с казахстанским учётом»,- пояснил Серик Тусипов.

По его словам, это такая же ситуация, когда гражданин Казахстана продаёт другому гражданину Казахстана машину, зарегистрированную в РК - логично, что покупатель автомашины регистрирует ее на своё имя, получает техпаспорт и подтверждает право собственности на автомобиль и право допуска к участию в дорожном движении.

«В данной ситуации этого не произошло. Граждане не захотели урегулировать данный вопрос и эксплуатировали транспортное средство, будучи снятое с учёта», - добавил он.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации. Серик Тусипов также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого.



