Алгоритм работы объектов туристской деятельности утвердят в Казахстане к 1 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 1 июня в Казахстане утвердят алгоритм работы объектов туристской деятельности. Об этом сообщил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В зависимости от обстановки в отдельно взятом регионе, разрешена деятельность гостиниц с соблюдением алгоритма, предусматривающего условия по доставке/развозке, меры предосторожности для посетителей и персонала. К 1 июня ожидается утверждение алгоритма работы прочих объектов туристской деятельности таких как санаторно-курортные учреждения, дома отдыха и туристские базы, в котором будет предусмотрены особые условия с учетом их специфики работы. Это требования к работе бассейнов, пляжа и развлекательных зон», - сказал Дастан Рыспеков.

При этом, он подчеркнул, что все решения по функционированию мест отдыха туристов будут приниматься местными исполнительными органами совместно с главными санитарными врачи регионов в зависимости от эпидемиологической обстановки в данном регионе.

Ранее Дастан Рыспеков сообщил , что в текущем году увеличился спрос на внутренний туризм в Казахстане.

«В этом году мы наблюдаем большой спрос в сфере внутреннего туризма. В принципе, направления не изменятся. Это такие места как Алаколь, Бурабай, Каспий, Балхаш, Алматинский горный кластер, плюс активный интерес идет в сторону отдыха на Баянаул и Шалкар-Имантауские курортные зоны. Особый интерес также вызывает историко-культурный туризм в Туркестане, Таразе, большой потенциал также появляется у нас в Улытау», - сказал он.