Алгоритм действий разъяснили школам ВКО в случае заражения учащихся КВИ

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Будут ли закрываться школы или классы на карантин в случае выявления фактов заболевания коронавирусом в учебных организациях, рассказал руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Канат Турдиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Согласно постановлению государственного санврача области, с 1 апреля все школьники начинают обучаться в смешанном формате, то есть большая часть предметов будет преподаваться в школах, а другая часть – дистанционно. Полностью в традиционном режиме разрешено учиться городским и сельским школам с контингентом до 300 учащихся. При этом в комбинированном и традиционном форматах обучения численность детей в классах должна составлять не более 25 человек.

В ходе онлайн пресс-конференции Канат Турдиев рассказал, какие меры будут применяться при выявлении в учебном учреждении заболевшего КВИ. По его словам, согласно Алгоритму по принятию ограничительных мер при выявлении коронавирусной инфекции в организациях образования и воспитания области есть несколько пунктов.

– По каждому случаю заболевшего КВИ на объектах образования и воспитания проводится эпидемиологическое расследование с установлением всего круга контактных лиц. Если выявляется один случай заражения среди детей, учителей или персонала, то закрывается класс или группа. Если выявляется более одного случая заболевания, то решение о закрытии объекта на карантин принимается по итогам эпидемиологического расследования, проведенного санитарно-эпидемиологической службой. Мы не говорим, что школы будут закрываться, но мы не исключаем такого подхода, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации по Казахстану,– отметил Канат Турдиев.



