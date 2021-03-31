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    14:38, 31 Март 2021 | GMT +6

    Алгоритм действий разъяснили школам ВКО в случае заражения учащихся КВИ

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    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Будут ли закрываться школы или классы на карантин в случае выявления фактов заболевания коронавирусом в учебных организациях, рассказал руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Канат Турдиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Согласно постановлению государственного санврача области, с 1 апреля все школьники начинают обучаться в смешанном формате, то есть большая часть предметов будет преподаваться в школах, а другая часть – дистанционно. Полностью в традиционном режиме разрешено учиться городским и сельским школам с контингентом до 300 учащихся. При этом в комбинированном и традиционном форматах обучения численность детей в классах должна составлять не более 25 человек.

    В ходе онлайн пресс-конференции Канат Турдиев рассказал, какие меры будут применяться при выявлении в учебном учреждении заболевшего КВИ. По его словам, согласно Алгоритму по принятию ограничительных мер при выявлении коронавирусной инфекции в организациях образования и воспитания области есть несколько пунктов.

    – По каждому случаю заболевшего КВИ на объектах образования и воспитания проводится эпидемиологическое расследование с установлением всего круга контактных лиц. Если выявляется один случай заражения среди детей, учителей или персонала, то закрывается класс или группа. Если выявляется более одного случая заболевания, то решение о закрытии объекта на карантин принимается по итогам эпидемиологического расследования, проведенного санитарно-эпидемиологической службой. Мы не говорим, что школы будут закрываться, но мы не исключаем такого подхода, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации по Казахстану,– отметил Канат Турдиев.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область Образование
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