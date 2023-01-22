«Алга Петербург»: Любой человек хоть раз в жизни должен побывать в Казахстане

22 Января 2023, 15:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проект «Алга Петербург» сразу же приковал к себе внимание зрителей. Авторы YouТube-канала рассказывают о феномене Димаша Кудайбергена и успешных казахстанцев, о культуре и спорте Казахстана. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала, как создавался проект, почему авторы выбрали Казахстан и за что иностранцы любят нашу страну.

Проект «Алга Петербург» запустили петербуржцы Иван Червинский и его двоюродный брат. По словам Ивана, изначально проект носил название «Эхо Петербурга». Все началось в 2017 году со всемирно прославленного певца Димаша Кудайбергена.

«Увидел Димаша в проекте «I’m a singer». Китайцы были удивлены его выступлением, затем в Сети распространились его выступления. Мне нравилось следить за такими проектами, в котором простые люди поражают зрители и жюри невероятным талантом. Видео с выступлением Димаша меня очень зацепило. Сделал несколько роликов, которые набирали хорошие просмотры. Хотелось, чтобы о Димаше узнали как можно больше людей. Думаю, что в итоге на всех наших каналах в общем ролики набрали около 500 млн просмотров причем мы планировали сделать рекламу для Димаша в странах СНГ а попали в Латинскую Америку - как минимум половина зрителей были латиноамериканцы», - поделился автор проекта.

Наблюдая за тем, как иностранцы по всему миру интересуются культурой и артистами Казахстана, авторы проекта решили организовать серию онлайн-концертов, в котором выступали артисты из Латинской Америки, Австралии, Индонезии, Португалии, стран Европы и Латинской Америки. Они исполняли песни на своих языках, даже пели на казахском и испанском. Эта серия концертов называлась «Алга, Димаш».

«В 2019 году мы открыли канал «Эхо Петербурга», потом запустили еще один канал «Эхо Питера» на английском языке. Готовили разные интересные передачи. Так получилось, что очень много иностранцев заинтересовались Казахстаном, Димашем. Однако в один момент потеряли эти каналы по некоторым причинам. Когда потеряли наши три канала, нас хорошо поддержали друзья из Казахстана. Какой бы выпуск мы не делали, они мотивировали нас, поддерживали, писали: «Друзья, не переживайте», «Алға, Петербург». Когда начали запускать новый канал, сразу же выбрали название «Алга Петербург». У казахстанской культуры есть удивительное свойство объединять людей вокруг себя», - рассказал Иван Червинский.

Сначала авторы проекта вещали о казахстанской культуре, позже их заинтересовало спортивное направление. Помимо этого, на YouTube-канале «Алга Петербург» размещена серия фильмов о феномене казахов. Некоторые фильмы набрали около 1 млн просмотров.

«В этих фильмах попытался найти ответ на вопрос: в чем же заключается феномен казахстанцев. Я продолжаю искать на него ответ. Познакомился с казахстанским спортом. По приглашению Дирекции развития спорта месяц назад побывал в Казахстане. Тем не менее, продолжаю искать феномен казахстанцев в стремлении занимать первые места, бороться в этой конкуренции. Еще один тренд, который набирает актуальность – казахская национальная одежда. Тренд не в самой одежде, а в том, чтобы носить ее в повседневной жизни, ходить на работу. У нас есть несколько роликов об этом, которые набрали миллионы просмотров», - отметил Иван Червинский.

В своих интервью и беседах Иван часто отмечает, что Казахстан – удивительная страна. Он считает, что люди, которые родились здесь, должны этим гордиться.

«Казахстан – это не только люди, которые достигают каких-то результатов, завоевывают медали. Это единственная страна в мире, где есть все: и жара, и холод, и леса, и степи. Это удивительная страна, где живут всего 19 млн человек, при этом, такая концентрация талантов и в культуре, и в спорте», - рассказал Иван.

По его словам, не стоит забывать о вкусной национальной еде. Автор проекта «Алга Петербург» отметил, что, если долго не бывать в Казахстане, начинаешь тосковать по местной еде.

«В Казахстане живут талантливые люди, поэтому тяжело конкретно кого- то выделить. Когда готовили отчетный ролик о прошедшем годе, многие герои наших выпусков не поместились в один ролик - так как надо было уложиться в формате коротких видео инстаграма. Тем не менее, в этом году круто выделился Иманбек. Шавхат Рахмонов совершил прорыв года. Димаш Кудайберген – амбассадор казахской культуры в мире. Казахи – это свободолюбивые, открытые, честные люди, которые могут дружить. При этом, очень гордые, ни за что не дадут себя в обиду и своих близких. Интересно то, что у казахстанцев есть такое удивительное свойство – стремление быть всегда первым. Когда какой-то чемпионат проходит, участник из Казахстана всегда хочет быть первым», - отметил блогер.

Иван Червинский подружился с казахами и казахским языком.

«Живу в Алании, дружу с казахами, прошу их разговаривать со мной на казахском, чтобы практиковаться. Не могу сказать, что свободно владею языком, но могу донести свою мысль. Мне кажется, тем, кто интересуется Казахстаном, нужно изучать казахский язык, потому что благодаря языку есть возможность понять культуру, традиции и обычаи. Есть такие слова, которые даже сложно перевести одним словом. Например, слово «Айналайын». Когда изучаешь казахский язык, начинаешь лучше понимать культуру Казахстана. Также как и домбра. В 2021 году мне подарили домбру. Учусь играть на домбре, но начинаю понимать, что домбра – душа казаха», - поделился автор проекта «Алга Петербург».

Иван Червинский признался, что до запуска проекта его познания о Казахстане были минимальными. Однако после запуска «Алга Петербург» многое изменилось. Иван не просто увлекся культурой нашей страны, он просто полюбил Казахстан и очень хочет, чтобы о нашей стране узнавали все больше людей в мире.

«До 2017 года мои познания о Казахстане были минимальными. Я знал то, что изучали в школе. Многие же вещи о Казахстане, о героях люди не знают. Казахи – люди скромные. Даже если посмотреть на Шавката Рахмонова, который сделал настоящий прорыв. Он никогда не выпускает громкие заявления, не хвастается, не кичится победами. Хочется, чтобы многие узнали о Шавкате и благодаря ему хорошо знали про Казахстан. Хочется, рассказывать о таких героях. Думаю, благодаря таким рассказам, больше людей будут узнавать о Казахстане с этой стороны. Считаю, что человек хоть раз в жизни должен побывать в Казахстане и поближе познакомиться с этой потрясающей страной», - добавил Иван Червинский.