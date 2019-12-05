«Әлем барысы» Оскар Рене открыл на Кубе секции qazaq kuresi

ГАВАНА. КАЗИНФОРМ - Кубинский дзюдоист тяжелой весовой категории, бронзовый призер Олимпиады в Пекине, чемпион «Әлем барысы» Оскар Рене Брайсон Видал открыл секцию qazaq kuresi на Кубе и планирует приехать на чемпионат мира уже со своей командой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию Qazaq kuresi.

Имя кубинца Оскара Рене хорошо знакомо болельщикам qazaq kuresi. Он несколько лет назад принимал участие в турнире «Әлем барысы». В финале он выиграл схватку эффектным броском.

Сейчас активно развивает этот вид спорта у себя на родине. По его словам, qazaq kuresi. - наиболее щадящий вид спорта, и у него блестящее будущее.

«Мне очень нравится национальная борьба qazaq kuresi. Есть много знакомых техник из дзюдо. Считаю, что у qazaq kuresi есть огромный потенциал развиваться», - отметил Оскар Рене Брайсон Видал.

На чемпионат мира по qazaq kuresi, который пройдет 15-16 декабря в городе Актобе, Оскар Рене уже приедет тренером сборной Кубы.

Араш Миресмаели – иранский дзюдоист, чемпион мира по дзюдо и Ли Вон Хи – чемпион Олимпийских игр также приедут на чемпионат мира со своими командами.

География развития qazaq kuresi динамично расширяет свои границы. В составе федерации 29 стран, такие как Монголия, Украина, Латвия, Грузия, Польша, Норвегия, Эстония, Ирландия, Германия, Пакистан, Узбекистан, Болгария, Иран, Испания, Кыргызстан, Кипр, Италия, Словения, Индия, Россия и другие.

В некоторых странах – в Иране, Грузии открыты детские клубы.

Спортсмены из более чем 40 стран, среди которых Грузия, Австрия, Норвегия, Эстония, Франция, Ирландия, Иран, Великобритания, Индия, Литва, Россия и другие приедут в Актобе для участия в чемпионате мира по qazaq kuresi.

Оценивать борьбу будут 20 спортивных судей, из них 12 казахстанских и 8 иностранных.