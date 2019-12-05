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«Әлем барысы» Оскар Рене открыл на Кубе секции qazaq kuresi

5 Декабря 2019 18:49
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«Әлем барысы» Оскар Рене открыл на Кубе секции qazaq kuresi

ГАВАНА. КАЗИНФОРМ - Кубинский дзюдоист тяжелой весовой категории, бронзовый призер Олимпиады в Пекине, чемпион «Әлем барысы» Оскар Рене Брайсон Видал открыл секцию qazaq kuresi на Кубе и планирует приехать на чемпионат мира уже со своей командой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию Qazaq kuresi.

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Имя кубинца Оскара Рене хорошо знакомо болельщикам qazaq kuresi. Он несколько лет назад принимал участие в турнире «Әлем барысы». В финале он выиграл схватку эффектным броском.

Сейчас активно развивает этот вид спорта у себя на родине. По его словам, qazaq kuresi. - наиболее щадящий вид спорта, и у него блестящее будущее.

«Мне очень нравится национальная борьба qazaq kuresi. Есть много знакомых техник из дзюдо. Считаю, что у qazaq kuresi есть огромный потенциал развиваться», - отметил Оскар Рене Брайсон Видал.

На чемпионат мира по qazaq kuresi, который пройдет 15-16 декабря в городе Актобе, Оскар Рене уже приедет тренером сборной Кубы.

Араш Миресмаели – иранский дзюдоист, чемпион мира по дзюдо и Ли Вон Хи – чемпион Олимпийских игр также приедут на чемпионат мира со своими командами.

География развития qazaq kuresi динамично расширяет свои границы. В составе федерации 29 стран, такие как Монголия, Украина, Латвия, Грузия, Польша, Норвегия, Эстония, Ирландия, Германия, Пакистан, Узбекистан, Болгария, Иран, Испания, Кыргызстан, Кипр, Италия, Словения, Индия, Россия и другие.

В некоторых странах – в Иране, Грузии открыты детские клубы.

Спортсмены из более чем 40 стран, среди которых Грузия, Австрия, Норвегия, Эстония, Франция, Ирландия, Иран, Великобритания, Индия, Литва, Россия и другие приедут в Актобе для участия в чемпионате мира по qazaq kuresi.

Оценивать борьбу будут 20 спортивных судей, из них 12 казахстанских и 8 иностранных.

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Ключевые слова: Спорт,
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