«Әлем барысы 2019» Роман Бобиков уверен в победе на ЧМ Qazaq Kuresi

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Победивший двукратного чемпиона «Әлем Барысы» Айбека Нугумарова россиянин Роман Бобиков примет участие на Чемпионате мира Qazaq Kuresi, который состоится уже 15-16 декабря в городе Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации Qazaq Kuresi.

« В этом году я очень тщательно подошел к чемпионату мира. Еще с июня приступил к активным тренировкам, изучал соперников, смотрел их схватки и уже знаю конкретные техники каждого спортсмена, соответственно выработал свои тактики. Это помогло мне выиграть в финале «Әлем барысы -2019 « двукратного чемпиона мира. И это, я уверен, поможет мне и на чемпионате мира Qazaq kures і», – утверждает новоиспеченный чемпион «Әлем барысы 2019» Роман Бобиков.

Спортсмен из России будет выступать в весовой категории +100 и на абсолютке. По мнению Романа: « Это очень удобный вид спорта, можно использовать свой потенциал – физическую силу. Он еще менее травмоопасный , чем мне очень нравится «.

Qazaq Kuresi развивается по всему миру. На сегодняшний день в составе федерации 29 стран. На Чемпионате мира впервые примут участие такие страны как: Корея, Франция, Афганистан и Испания. Таким образом, Международная федерация Qazaq Kuresi расширяет свою географию и увеличивает зрелищность.

«У нас в России уже многие спортсмены интересуются данным видом спорта. Жалко, что на чемпионат мира смогут приехать только по одному борцу в каждой весовой категории. В составе нашей сборной есть чемпионы дзюдо и самбо. Сейчас мы ежедневно проводим интенсивные тренировки с утра до вечера. Я даже не успел потратить свой выигрыш «Әлем барысы», – говорит чемпион.

Напомним, что спортсмены из более чем 40 стран приедут в г. Актобе для участия в Чемпионате мира по Qazaq Kuresi. Оценивать борьбу будут 20 спортивных судей, из них 12 казахстанских и 8 иностранных.

Международная федерация Qazaq Kuresi – единственная общественная организация в Казахстане, имеющая не только международный статус, но и выступающая активным организатором турниров по qazaq kuresi на зарубежном уровне.

Ежегодно Федерация проводит международные турниры и мероприятия. За эти 2 года уже проведены: чемпионат мира по Qazaq kuresi 2017 (Астана, Казахстан), Международный семинар для тренеров и судей 2018 (Тбилиси, Грузия), Чемпионаты Европы по Qazaq kuresi (Грузия и Польша), учебно-тренировочный сбор 2018 (Алматы, Казахстан), Чемпионаты Азии (Казахстан и Монголия), под эгидой Федерации проводится турнир «Әлем барысы».