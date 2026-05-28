Алексей Ведев: Цифровизация и ИИ могут стать драйверами роста экономики ЕАЭС

Цифровизация и искусственный интеллект способны стать локомотивами экономического роста стран Евразийского экономического союза. Об этом в интервью телеканалу Jibek Joly рассказал директор департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии Алексей Ведев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, цифровая повестка сегодня является одной из ключевых для стран ЕАЭС, особенно с учетом того, что около половины валового внутреннего продукта формируется за счет сектора услуг, напрямую связанного с цифровизацией и внедрением искусственного интеллекта.

— Искусственный интеллект и цифровизация могут быть локомотивами экономического роста. Потенциальный рост ВВП расширяется, и 4–5% роста экономики в год уже выглядят не чем-то заоблачным, а вполне нормальным показателем, — отметил Алексей Ведев.

Он подчеркнул, что эффект от внедрения цифровых технологий проявляется значительно быстрее, чем от традиционных факторов роста.

— Сейчас счет идет уже на месяцы, а не на десятилетия или годы, как это было раньше, — добавил он.

Говоря о темпах цифровой трансформации в странах Союза, Ведев отметил, что государства ЕАЭС развиваются неравномерно, однако Казахстан, Россия и Беларусь сохраняют сильные позиции благодаря высокому уровню образования и математической школы.

— Мы традиционно проигрываем по «железу», но выигрываем в математике и образовании. В этой сфере мы не аутсайдеры и идем практически наравне с мировыми лидерами, — сказал он.

По мнению эксперта, интеграционные площадки и международные форумы играют важную роль в ускорении технологического сотрудничества между странами Союза.

— Эффект интеграции достигается через торговлю товарами и услугами, миграцию рабочей силы и научно-техническое сотрудничество. Кооперация здесь крайне важна, — подчеркнул Ведев.

Отдельно директор департамента остановился на макроэкономических рисках для ЕАЭС в 2026 году.

— В целом экономика ЕАЭС вырастет примерно на 1,7%, что, к сожалению, ниже ожидаемых среднемировых темпов в 3,1%, — отметил Ведев.

Для минимизации рисков, считает он, странам Союза необходима более согласованная экономическая политика. В частности, речь идет о координации в вопросах тарифов ЖКХ, валютной политики и реагирования на энергетические шоки.

— Рост цен на нефть имеет двойственный эффект: выигрывают экспортно-ориентированные страны, но одновременно растут издержки и снижается спрос. Поэтому здесь необходима взаимная координация, — резюмировал Алексей Ведев.

Ранее сообщалось, что Казахстан сокращает логистические процессы с 2,5 недель до двух дней благодаря цифровизации.

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран-членов ЕАЭС подписали совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Таким образом, создаются институциональные условия для перехода ЕАЭС на качественно новый этап своего развития.

Кроме того, перечень других важные документов, подписанных по итогам ВЭС, включил в себя следующие соглашения:

Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части нераспространения его положений о распределении сумм ввозных таможенных пошлин на правоотношения, возникшие в сфере недропользования в Республике Казахстан;

Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части оказания финансового содействия кооперационным проектам в отраслях агропромышленного комплекса;

⁠Протокол о внесении изменений в Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушение таможенного законодательства.

Также на рассмотрение участников заседания представили ежегодную информацию об итогах международной деятельности ЕАЭС, либерализации рынка услуг и работе субъектов естественных монополий.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект в Казахстане становится системным элементом государственного управления и ключевых отраслей экономики. В стране утверждены 20 карт цифровой трансформации, охватывающих 72 отрасли — от промышленности и энергетики до образования и здравоохранения.