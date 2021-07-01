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    12:00, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Алексей Луценко занял 10-ое место на пятом этапе «Тур де Франс»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках престижной многодневной велогонки «Тур де Франс» состоялся пятый этап, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Лучший результат у казахстанско-канадской команды «Astana Premier Tech» показал велогонщик Алексей Луценко, который финишировал 10-ым.

    Первым на пятом этапе финишировал Тадей Погачар (UAE-Team Emirates). Вторым к финишу пришел Штефан Кюнг (Groupama - FDJ). Замкнул тройку лидеров Йонас Вингегор (Team Jumbo-Visma).

    Отметим, на данный момент в общем зачете Луценко занимает пятое место.


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