12:00, 01 Июль 2021 | GMT +6
Алексей Луценко занял 10-ое место на пятом этапе «Тур де Франс»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках престижной многодневной велогонки «Тур де Франс» состоялся пятый этап, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Лучший результат у казахстанско-канадской команды «Astana Premier Tech» показал велогонщик Алексей Луценко, который финишировал 10-ым.
Первым на пятом этапе финишировал Тадей Погачар (UAE-Team Emirates). Вторым к финишу пришел Штефан Кюнг (Groupama - FDJ). Замкнул тройку лидеров Йонас Вингегор (Team Jumbo-Visma).
Отметим, на данный момент в общем зачете Луценко занимает пятое место.