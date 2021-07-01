Алексей Луценко занял 10-ое место на пятом этапе «Тур де Франс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках престижной многодневной велогонки «Тур де Франс» состоялся пятый этап, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Лучший результат у казахстанско-канадской команды «Astana Premier Tech» показал велогонщик Алексей Луценко, который финишировал 10-ым.

Первым на пятом этапе финишировал Тадей Погачар (UAE-Team Emirates). Вторым к финишу пришел Штефан Кюнг (Groupama - FDJ). Замкнул тройку лидеров Йонас Вингегор (Team Jumbo-Visma).

Отметим, на данный момент в общем зачете Луценко занимает пятое место.