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    16:25, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Алексей Луценко занимает пятое место в общем зачете «Тур де Франс»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Позади шесть этапов супермногодневки «Тур де Франс». Казахстанец Алексей Луценко закрепился в десятке лучших в генеральной классификации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Перед седьмым этапом Луценко занимает пятую строчку зачета. Он отстает от лидера Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix) на 1:21.

    Второе место у Тадея Погачара (UAE Team Emirates). Замыкает тройку Ваут ван Арт (Jumbo - Visma).

    Сегодня, 2 июля, пройдет седьмой этап гонки, соединяющий Вьерзон и Ле-Крёзо.


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