Алексей Луценко занимает 3-е место в общем зачете «Тура ОАЭ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После вчерашнего сложного горного финала и сражения между фаворитами общего зачете, сегодняшний этап вернул пелотон на равнинные дороги в окрестностях Дубая. Четвертый этап протяженностью 173 км стартовал около Забель Парка, а финишировал на улицах Дубая у городского променада. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Астана Про Тим».

Этап охарактеризовался ветреной погодой, так что все команды старались сохранять высокую концентрацию для того, чтобы избежать возможного образования эшелонов.

Команда много работала впереди, защищая Алексея Луценко от ветра и оберегая его от возможных неприятностей. В итоге все закончилось хорошо и чемпион Казахстана без проблем финишировал в общей группе.

«Спринтера были настроены держать этап под полным контролем, так что для нас главной целью было защитить нашего лидера Алексея Луценко. День был достаточно ветреный и, таким образом, нам тоже было важно контролировать гонку. Команда была феноменальна, и мы провели этот этап наилучшим образом. Теперь будем настраиваться на завтрашний горный финиш», - сказал Дмитрий Фофонов.

Этап завершился массовым спринтом, победителем которого стал голландский гонщик Дилан Груневеген.

Этап не внес серьезных изменений в общий зачет «Тура ОАЭ»: Адам Йейтс продолжает лидировать, Алексей Луценко занимает 3-е место, уступая 1 минуту 35 секунды.

Пятый этап вновь перенесет пелотон гонки в горы: гонщиков ждет еще одного восхождение на подъем Джебель Хафит после дистанции в 162 км.